رئيس مجلس النواب يتلو رسالة الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي بولاية جديدة

كتب- محمد سامي:

تلا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال جلسة أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية كلمته: "السادة الأعضاء بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر الماضي صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2023 والذى تضمن فى مادته الثانية إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح سعيد حسن خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية".

وأضاف "السادة الأعضاء إعمالا لنص المادة 144 من الدستور يتفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية".