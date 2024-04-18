إعلان

BBC

100 جنيه فضة.. الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية جديدة - تفاصيل

01:21 م الخميس 18 أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عامًا على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.

جاء القرار خلال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما وافقت الحكومة أيضًا، على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا:

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة": اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية - (مستند)

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات

مجلس الوزراء الحكومة إصدار عملة تذكارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء: مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟
* مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار وتبحث بدائل جديدة لتحسين الاقتصاد
* البرودة راجعة.. الأرصاد تُحذر المواطنين ونصائح لمرضى الحساسية
* ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟