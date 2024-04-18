100 جنيه فضة.. الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية جديدة - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عامًا على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.

جاء القرار خلال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما وافقت الحكومة أيضًا، على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

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