رئيس شعبة المخابز يكشف السعر المتوقع للخبز السياحي "الحر"

كتبت -داليا الظنيني:

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت أسعارًا عشوائية وغير مبررة في أسعار العيش السياحي أو الحر، مؤكدا أن هناك انخفاضًا في سعر الدقيق بقيمة 5 آلاف جنيه للطن على الأقل.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التموين سيعلن الأسعار الجديدة لرغيف الخبز الحر قريبا، موضحا أن رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما سيكون سعره 50 قرشا.

وأوضح أن رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جراما سيكون سعره 150 قرشا، مبينا أن رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرما سيكون سعره 75 قرشا وسيتم تطبيقه من الغد.

وشدد على أن رغيف الخبز المدعم لا مساس بسعره، مضيفا أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة دعما سنويا يقدر بنحو 80 مليار جنيه.



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