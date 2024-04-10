السيسي عن تضحيات الشهداء: نعيش في أمن وأمان بفضلهم

كتب- محمد سامي ومحمد فتحي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل إفطار أبناء وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر حفل الإفطار عدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

وحرص الرئيس السيسي، على تهنئة أبناء الشهداء وأسرهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنهم يتواجدون بيننا وأننا نعيش في أمن وأمان بفضل تضحيات آبائهم.

يذكر أن الرئيس السيسي، أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس عددًا من أبناء الشهداء والمسؤولين بعد انتهاء صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية.