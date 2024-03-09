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BBC

يوم الشهيد.. أبناء الشهداء يقدمون فقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

12:27 م السبت 09 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قدم عدد من الأطفال فقرة غنائية عن الشهداء والشهادة والبطولة، وذلك خلال احتفالية يوم الشهيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث آدم ابن الشهيد البطل إيهاب فتحي محمد، الذي استشهد وهو يحارب الإرهاب في سيناء، قائلا: "أتمنى أن أكون مثل والدي".

وقالت خديجة صبري، ابنة الدكتورة فاطمة محمد، التي توفيت أثناء علاج المرضى خلال فترة انتشار فيروس كورونا، إنها تطمح أن تكون طبيبة مثل والدتها.

وقال محمد ابن الشهيد أحمد عبد المحسن، الذي استشهد بعد إصابته مرتين في سيناء، إنه يحلم أن يرفع اسم والده.

وأكدت ليان عبد الرحمن، ابنة الشهيد عبد الرحمن عادل، أن والدها استشهد وهو يحارب الإرهابيين.

فيما قال عمرو ابن الشهيد أحمد عطالله، إن والده استشهد هو وجده أثناء محاربتهما الإرهاب في سيناء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي يوم الشهيد

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