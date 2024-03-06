نشرة التوك شو| أصداء عالمية لعطل "فيس بوك".. ومفاجأة عن أسعار الذهب الفترة المقبلة



كتبت- داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.



عطل فيسبوك.. خبير أمن معلومات يكشف عن أزمة أمام المصريين

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن أزمة تواجه العديد من مستخدمي تطبيق فيسبوك في مصر، بعد العطلالمفاجئ الذي ضرب تطبيقات شركة ميتا ومن بينها "فيسبوك وإنستجرام

الحق اشتري".. خبير يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كشف أمير رزق الخبير في سوق الذهب، عن مفاجأة حول أسباب هبوط وصعود أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.

راح يحضر فرح في الهند وقفل "فيسبوك".. لميس الحديدي تسخر من "مارك"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على العطل الذي شهدته تطبيقات "ميتا، انستجرام وفيس بوك"، مساء اليوم قائلة: "في تمام الساعة 5.30 مساء كان أهم حدث وهو تعطل الفيسبوك وانستجرام في مواقع واسعة النطاق على مستوى العالم.

ما تأثير صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير يوضح

قال الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردودها على مفاوضات صندوق النقد الدولي، إذ أن الصفقة أثرت بشكل مباشر على سعر صرف الدولار، وساهمت في انخفاض بعض السلع تحت تأثيرات انخفاض سعر الصرف.





اللحمة بـ 300 جنيه.. الزراعة تكشف أسعار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا



كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار السلع المتواجدة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة بالإضافة إلى أراضي الدولة.





