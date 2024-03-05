إعلان

BBC

ما تأثير صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير يوضح

11:11 م الثلاثاء 05 مارس 2024

توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:
قال الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردودها على مفاوضات صندوق النقد الدولي، إذ أن الصفقة أثرت بشكل مباشر على سعر صرف الدولار، وساهمت في انخفاض بعض السلع تحت تأثيرات انخفاض سعر الصرف.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يجري مراجعات على مؤشرات عديدة، وربما يتم صرف القرض خلال فترة وجيزة بناء على تفاهمات معينة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تغييرات في أسعار السلع في الأسواق، وظهر ذلك في أسعار مثل الحديد، وبعض السلع الغذائية، ولكنها ستأخذ وقتًا.

وأوضح أن دورة بعض السلع تأخذ وقتًا قد يستمر لـ 3 أشهر.

اقرأ أيضا :

شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات



قرض صندوق النقد رأس الحكمة اقتصاد مصر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الموت أقرب من الخبز.. رحلة البحث عن كيس طحين بشمال غزة
تدير 88% من سوق تصدير الطاقة النووية.. ماذا نعرف عن الشركة المنفذة لمشروع الضبعة؟
شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)