ما تأثير صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير يوضح

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردودها على مفاوضات صندوق النقد الدولي، إذ أن الصفقة أثرت بشكل مباشر على سعر صرف الدولار، وساهمت في انخفاض بعض السلع تحت تأثيرات انخفاض سعر الصرف.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يجري مراجعات على مؤشرات عديدة، وربما يتم صرف القرض خلال فترة وجيزة بناء على تفاهمات معينة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تغييرات في أسعار السلع في الأسواق، وظهر ذلك في أسعار مثل الحديد، وبعض السلع الغذائية، ولكنها ستأخذ وقتًا.

وأوضح أن دورة بعض السلع تأخذ وقتًا قد يستمر لـ 3 أشهر.

اقرأ أيضا :

شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات





