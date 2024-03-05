اللحمة بـ 300 جنيه.. الزراعة تكشف أسعار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

كتب- محمد شاكر

كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار السلع المتواجدة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة بالإضافة إلى أراضي الدولة.

وأوضح صالح، أن أسعار المنتجات في المبادرة تقل بنسبة 20% إلى 50% عن أسعار السوق، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلو، والسكر بـ27 جنيها، والأرز بـ27.5 جنيه، والطماطم بـ 5 جنيهات، والبطاطس بـ 6 جنيهات، والدواجن المبردة بـ100 جنيه للكيلو، و25 جنيها لكيلو اللبن.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: أن المبادرة تركز على المنافذ الثابتة الموجودة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن هناك 274 منفذا ثابتا موجودا بشكل مستمر مع ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.