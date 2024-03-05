إعلان

BBC

اللحمة بـ 300 جنيه.. الزراعة تكشف أسعار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

08:25 م الثلاثاء 05 مارس 2024

معرض خير مزارعنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر
كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار السلع المتواجدة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة بالإضافة إلى أراضي الدولة.

وأوضح صالح، أن أسعار المنتجات في المبادرة تقل بنسبة 20% إلى 50% عن أسعار السوق، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلو، والسكر بـ27 جنيها، والأرز بـ27.5 جنيه، والطماطم بـ 5 جنيهات، والبطاطس بـ 6 جنيهات، والدواجن المبردة بـ100 جنيه للكيلو، و25 جنيها لكيلو اللبن.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: أن المبادرة تركز على المنافذ الثابتة الموجودة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن هناك 274 منفذا ثابتا موجودا بشكل مستمر مع ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.

معرض خير مزارعنا سعيد صالح خير مزارعنا وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من فيسبوك على العطل العالمي
* بعد موجة الانهيار.. سعر دولار السوق السوداء يعود للارتفاع بشكل مفاجئ
* غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا
* تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس