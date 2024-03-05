"الحق اشتري".. خبير يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كتبت -داليا الظنينى:

كشف أمير رزق الخبير في سوق الذهب، عن مفاجأة حول أسباب هبوط وصعود أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.

وأضاف رزق خلال مداخلة، هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن ما يحدث فى الذهب من ارتفاع وانخفاض أمر طبيعى، منوها إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا أدت إلى ارتفاع أسعاره فى مصر.

وأوضح أنه يتم تسعير سعر دولار الذهب الآن بـ٤٩جنيها، لافتا إلى أن سوق الذهب سيتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل موجها نصيحة للمواطنين: "اللي مشتراش ذهب يشترى قبل رمضان".



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