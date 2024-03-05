عطل فيسبوك.. خبير أمن معلومات يكشف عن أزمة أمام المصريين

كتبت -داليا الظنينى :

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن أزمة تواجه العديد من مستخدمي تطبيق فيسبوك في مصر، بعد العطل المفاجئ الذي ضرب تطبيقات شركة ميتا ومن بينها "فيسبوك وإنستجرام".

وقال "حجاج" في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن "30 بالمئة من أصحاب حسابات فيسبوك يواجهون مشاكل حالياً بعد إصلاح العطل؛ لأنهم لا يعرفون الرقم السري، كما أن حساباتهم غير مربوطة بالهاتف والإيميل، ولم يفعلوا المصادقة الثنائية".

وأوضح أن هذا العطل لا علاقة له بعطل شركة فودافون الذي وقع صباح اليوم.

وأشار حجاج إلى أن العطل مرتبط بكل تطبيقات شركة ميتا حيث واجه البعض مشاكل في استخدام منصات فيسبوك وإنستجرام، قبل عودة تلك التطبيقات للعمل قبل قليل.

وطالب خبير أمن المعلومات، بعدم محاولة الدخول أو تجربة أرقام سرية مختلفة.

وأبلغ مستخدمون بمناطق مختلفة من العالم عن انقطاع الخدمة على منصات شركة "ميتا"، وتحديدا فيسبوك وانستغرام، قبل عودته لاحقا.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تسجيل خروجهم من منصة فيسبوك، دون وجود خيار لتسجيل الدخول مرة أخرى.

وتنطبق مشكلات تسجيل الدخول على كل من التطبيق وموقع الويب.

وبحسب DownDetector.com، أبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم واستخدام الأمان الثنائي لتسجيل الدخول.

ويقول الأشخاص الموجودون على الموقع، والمتخصص في اكتشاف انقطاع الخدمات على مواقع الإنترنت والتطبيقات، إن جلستهم قد انتهت ولا يمكنهم تسجيل الدخول مرة أخرى.

وانتقل المستخدمون إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى للتعبير عن إحباطاتهم والبحث عن التحديثات، مع انتشار وسم #FacebookDown.