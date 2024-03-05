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BBC

راح يحضر فرح في الهند وقفل "فيسبوك".. لميس الحديدي تسخر من "مارك"

11:35 م الثلاثاء 05 مارس 2024

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنينى:
علقت الإعلامية لميس الحديدي على العطل الذي شهدته تطبيقات "ميتا، انستجرام وفيس بوك"، مساء اليوم قائلة: "في تمام الساعة 5.30 مساء كان أهم حدث وهو تعطل الفيسبوك وانستجرام في مواقع واسعة النطاق على مستوى العالم.

تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، ساخرة: "مئات الآلاف من المشتركين شهدوا عطلا كبيرا في فيسبوك وإنستجرام وماسنجر كل شركات ميتا التي يملكها مارك شهدت هذا العطل تقريبا راح يحضر فرح أغنى رجل في الهند وقفل الفيسبوك وإنستجرام وراه."

أكملت: "جزئيا عادت بعض الحسابات تعمل والبعض الآخر لا زال قيد الإصلاح.

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