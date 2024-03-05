مصر للطيران تلغي رحلتين الخميس والجمعة المقبلين بسبب إضراب بمطار بميونخ
القاهرة- أ ش أ:
قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونيخ، ورقم MS788 بخط سير ميونيخ/ القاهرة وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين وفقا للتعليمات الواردة من إدارة مطار ميونخ بألمانيا التي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ خلال يومي 7 و 8 مارس 2024.
ونبهت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء - عملاء مصر للطيران المسافرين على تلك الرحلات ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم (1717) من أي هاتف محمول داخل مصر.
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