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BBC

مصر للطيران تلغي رحلتين الخميس والجمعة المقبلين بسبب إضراب بمطار بميونخ

05:28 م الثلاثاء 05 مارس 2024

مصر للطيران

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القاهرة- أ ش أ:

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونيخ، ورقم MS788 بخط سير ميونيخ/ القاهرة وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين وفقا للتعليمات الواردة من إدارة مطار ميونخ بألمانيا التي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ خلال يومي 7 و 8 مارس 2024.

ونبهت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء - عملاء مصر للطيران المسافرين على تلك الرحلات ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم (1717) من أي هاتف محمول داخل مصر.

هذا المحتوى من

Asha
مصر للطيران إضراب بمطار بميونخ مطار بميونخ إلغاء رحلات مصر للطيران

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