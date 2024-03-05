وزير التموين: إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بجانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، بجانب أيضًا إتاحة الخدمات إلكترونيًّا.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

ولفت المصيلحي إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، حاليًّا تم الربط بينها، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تمت إضافتها إلى شبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب؛ ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليًّا إلى 112 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.