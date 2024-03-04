سمير فرج: مباحثات القاهرة هدفها التوصل إلى تهدئة وهدنة قبل شهر رمضان

كتبت -داليا الظنينى :

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال "فرج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الحرب في قطاع غزة تؤثر على العالم بأكمله خاصه بعد اعتراض الحوثيين للعديد من السفن في البحر الأحمر.

وتابع: "انطلقت في مصر مفاوضات ومباحثات للتوصل إلى تهدئة وهدنة قبل شهر رمضان الكريم"، موضحا أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب لأنه بعد توقفها سوف يدخل السجن، مبينا أن العالم يترقب نتائج المباحثات.

اقرأ أيضا:

قصدت استفزازه.. داعية إسلامي يكشف سبب قوله لحلمي بكر "الأغنية دي مش هتدخلك الجنة