السفير محمد العرابي: علينا خلق فرص عمل للشباب لتوفير أمل ورؤية للمستقبل

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر مؤخرًا، والتي تتمثل في المحافظة على استقرار الدولة وتماسكها.

وفي كلمته لقناة صدى البلد، أكد العرابي على أهمية الدور الذي لعبه الرئيس السيسي وصمود الشعب المصري في تحقيق ذلك الاستقرار والثبات.

وتطرق العرابي في حديثه إلى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على خلق فرص عمل للشباب لتوفير أمل ورؤية للمستقبل.

كما نوه إلى التحديات الأخرى مثل تعزيز القوى الناعمة لمصر، والتي تعد عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على صورة البلاد في الساحة الدولية.

وأكد على أهمية الأمن الغذائي والمائي والطاقة كعناصر حيوية لقوة الدولة، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تحقيق تقدم كبير في هذه المجالات وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس في الفترة القادمة.