أمطار ورياح وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها، نشاط الرياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الإثنين والثلاثاء 4 و 5 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين والثلاثاء القادمين، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وقالت "الهيئة"، أن حالة الطقس الإثنين والثلاثاء القادمين، تشهد، شبورة مائية كثيفة أحيانًا، تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على بعض المناطق.

حالة الطقس من الأربعاء 6 مارس وحتى الجمعة 8 مارس 2024

أضافت "الأرصاد"، أنه يسود حالة الطقس من الأربعاء القادم وحتى الجمعة، أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، تأثر الطقس، بنشاط رياح، والتي تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب، على بعض المناطق.