نبوءة الدراما المصرية.. عبد الرحيم كمال في ضيافة منتدى القاهرة الثقافي الأربعاء

كتب- محمد شاكر:

يحل الكاتب والأديب والسيناريست عبد الرحيم كمال، ضيفا على منتدى القاهرة الثقافي الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والذي يشرف عليه ويديره الشاعر والإعلامي سامح محجوب.

وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء القادم 6 مارس، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويأتي اللقاء تحت عنوان "عبد الرحيم كمال بين الأدب والدراما".

ومن جانبه قال سامح محجوب: تحظى الدراما التلفزيونية المصرية بمكانة خاصة وسمعة فنية مشرفة وتحتفظ لنفسها بمكانة ومنزلة خاصة في قلب ووجدان المشاهد العربي عامة، وفي العقود الأخيرة أثبتت الدراما تحديدا قدرتها الفائقة على توجيه دفة المجتمع نحو خَلاصِه وأضاءت الكثير من الشموع في طريقه المعتم وقد عاشت الدراما عصرا ذهبيا كان أسامة أنور عكاشة أحد أبرز فرسانه وبعد رحيله لم يجف البئر.. ورأينا أن جراب الدراما المصرية ما زال يستجيب لمهارات الحواة والموهوبين، لاسيما إن جاءوا من خلفية الأدب.

وأضاف: نستضيف أحد هؤلاء الحواة الجدد، وهو الأديب والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال الذي يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه نبوءة الدراما المصرية في وقتنا الراهن، ليس لنجاح أعماله اللافت في السنوات الأخيرة فقط، وليس لأنه نجاح استثنائي أيضا، لكن لأنه ضخ في عروق أعماله الدرامية من جديد جدل الحيرة وفلسفة التساؤلات وبث فيها روح الإنسان القلقة وصراعها مع الحاضر ونبشها في التاريخ بحثا عن هوية ما في زمن التشوهات الكبرى ليعطي قيمة إضافية لأعماله التي بات ينتظرها الجمهور بشغف ويكفي أن نشير فقط - نظرا لضيق المساحة- إلى بعض منها مثل: الخواجة عبد القادر ، شيخ العرب همام، القاهرة كابول، جزيرة غمام، دهشة، فضة ولد يونس.

يذكر أن كمال من مواليد سوهاج في صعيد مصر ولذا تميز في أعماله بتجسيد ونقل أجواء الصعيد وحياة أبطاله، وقد تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وصدر له عددا من الأعمال الأدبية المتنوعة بين القصة والرواية منها: " موت العالمة، كل الألعاب للتسلية، أبناء حورة، قصص بحجم القلب، كما كتب عددا من الأفلام للسينما مثل : على جنب يا أسطى، خيال مآتة، وينتظر كمال الآن عرض أحدث أعماله الدرامية "الحشاشين" في رمضان المقبل وهي التي أحدثت ضجة كبيرة حتى قبل عرضها نظرا لطبيعة الموضوع التي تتناوله وتعرضها لفرقة "الحشاشين" المعروفة في التاريخ بهلاوسها وتطرفها وعلاقة ذلك بواقعنا الحالي.

جدير بالذكر أيضا أن اللقاء سيكون بمصاحبة فنية من المنشد والملحن محمد عبدالحميد، والمطرب والملحن أحمد بدوي، والمطرب تامر نجاح.