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"تمريض عين شمس" تستقبل أستاذ صحة المجتمع بجامعة كاليفورنيا

02:44 م الخميس 09 مايو 2024

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كتب- عمر صبري:

استقبلت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، الدكتور واجنر لورا ميشيل، أستاذ صحة المجتمع بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

تستهدف الزيارة بحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الدكتورة سحر موسى، أن الزيارة تستهدف تعميق العلاقات بين كلية التمريض جامعة عين شمس وجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

وتضمنت الزيارة، عرضًا تقديميًا عن البرامج الدراسية المقدمة من الطرفين، وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة تفقدية لمعامل المهارات والكمبيوتر والمدرجات والقاعات الدراسية بالكلية.

سحر موسى كاليفورنيا جامعة عين شمس تمريض عين شمس
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