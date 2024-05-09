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قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين - صور

02:15 م الخميس 09 مايو 2024
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    شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين
  • عرض 4 صورة
    شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين
  • عرض 4 صورة
    شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين
  • عرض 4 صورة
    شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين

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كتب- محمد سامي:

التقى اللواء أ. ح عمرو أحمد جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم، الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، واستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة في مختلف المجالات بمدينتي حلايب وشلاتين، والتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين، واعتزازهم بما يقدموه من جهود وطنية مشرفة لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة التي تنفذها مؤسسات الدولة في تلك القطعة الغالية من أرض الوطن.

وأعرب شيوخ القبائل، عن تقديرهم العميق للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين في مدينتي حلايب وشلاتين، مؤكدين العلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد.

وأشاد شيوخ وعواقل مدينتي حلايب وشلاتين، بجهود أجهزة الدولة في كل القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في توفير حياة كريمة.

حضر اللقاء، مسئولو الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتي حلايب وشلاتين.

حلايب شلاتين المنطقة الجنوبية العسكرية
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