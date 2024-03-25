أحمد موسى عن حفل إفطار المطرية: "ملحمة وطنية في حب مصر" - (فيديو)

كتبت- داليا الطنيني :

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل إفطار المطرية الذي تم إقامته اليوم في منطقة "عزبة حمادة "بأحد أحياء القاهرة، قائلاً: "ملحمة وطنية في حب مصر ووحدة وطنية عظيمة جدًا".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن جميع أهالي المطرية كانت تجهز القطايف والكنافة والحلويات وجميع مشتملات حفل الإفطار قبل رمضان بأوقات كبيرة.

وأوضح، أن حفل إفطار المطرية شمل طن من الفراخ، ونصف طن من الأرز البسمتي، وكثير من المواد الغذائية الأخرى، معلقًا: مشهد لن تراه إلا في مصر، هنا المطرية وهنا شعب مصر وشبابها المتكاتف سويًا.

وتابع: الكل النهاردة بيتكلم على إفطار المطرية، وطول ما المشهد ده موجود هي دي مصر، والناس بتنسى أي حاجة باللمة الحلوة دي، والسوشيال ميديا كانت مقلوبة النهاردة على حفل إفطار المطرية وعزبة حمادة.

ووجه "موسى"؛ رسالة إلى أهالي المطرية، قائلاً: انتو النهاردة رسمتوا البهجة والسعادة على وجوه الناس، وكل مسئول فرحان بيكم، ووالله مش هتلاقي حد زعلان خالص بعد اللي رسمتوها على ووجوه الناس.

واختتم: الصورة النهاردة دي بتعبر عن مصر الجميلة، والناس كلهم مقسمين نفسهم في أدوار مختلفة، جزء للاستقبال وجزء خاص بالتنظيم ووجزء آخر مختص بالنظافة والفرش والطبخ وغيره.

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