في أسرع وقت.. شروط استبدال عداد "الكهرباء" القديم بآخر جديد

كتب- محمد صلاح:

يتسائل العديد من المواطنين عن الخطوات اللازمة عند القيام بتغيير عداد كهرباء القديم أو الميكانيكي باّخر جديد مسبق الدفع.

ويستعرض "مصراوي"خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بآخر مسبوق الدفع للتخلص من فكرة فواتير الاستهلاك الشهرية من خلال الخطوات التالية:-

- المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- عقد ملكية للوحدة السكنية أو عقد المنشأة التجارية.

- صورة لإيصال الممارسة الأخير.

- صورة للعقار من الخارج.

وفيما يتعلق بإجراءات تغيير عداد الكهرباء باّخر:-

- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسومًا خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.

- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويُطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.

- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المُشترك.

- "حصر المديونية" وهي تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.

- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

اما فيما يتعلق بخطوات التقديم بطلب تركيب عداد كهرباء فيتم من خلال عدة خطوات:-

- الدخول على الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

- تسجيل البيانات المطلوبة من طالب العداد (رقم الهاتف، الاسم، البريد الإلكتروني، الرقم القومي، كلمة السر).

- اختيار المحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- اختيار نوع الوحدة (سكني، تجاري، إداري، خدمات).

- إرسال صور للعقار من الخارج.

- إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي. - الضغط على إرسال الطلب.

ونشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منشور تضمن أهم مميزات العداد مسبوق الدفع كالتالي:-

- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يتمتع هذا النوع من العداد بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

- التحكم في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة أي أنه لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنحو 90%، وتقليل الخسائر ال ومالية للقطاع.

- ترشيد الاستهلاك لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.