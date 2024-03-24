وزير الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ومديري المديريات.. ما الأسباب؟

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة سيعقد اجتماعًا اليوم الأحد بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية، يجمع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات ومديري مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر أن يتصدر محاور الاجتماع متابعة تفاصيل العمل باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي اعتمدها وزير الصحة، وتضمنت القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.

وتسري أحكام اللائحة على المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية والوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة المستقلة التابعة لوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ولفت المصدر أن الوزير سيتابع كذلك تطبيق القرارات التي أصدرها بالتزامن مع إصدار تلك اللائحة، والتي من بينها صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية.

كان وزير الصحة أصدر قرارًا باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

وفي منتصف الشهر الماضي، أصدر وزير الصحة قرارًا بإلزام الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي.

وأضاف المصدر أن الوزير سيتابع تفاصيل العمل بمبادرات الصحة العامة المختلفة خلال شهر رمضان، وتفاصيل الإنجاز فيها مؤخرًا.