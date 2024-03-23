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BBC

تغير جديد في حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أماكن الأمطار والظواهر الجوية

11:12 ص السبت 23 مارس 2024

الطقس

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والظواهر الجوية المرتقبة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد اليوم السبت 23 مارس 2024، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب الرياح، مع وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق متفرقة.

الطقس الأرصاد الجوية رياح امطار درجات الحرارة

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