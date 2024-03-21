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وزيرة التخطيط للرئيس السيسي: شكرًا على تقديرك للمرأة المصرية

01:25 م الخميس 21 مارس 2024

الدكتورة هالة السعيد

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كتب- محمد أبو بكر:

وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رسالة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربة فيها عن امتناتها لتقديره لدور المرأة في البيت أو العمل.

وقالت خلال كلمتها في حفل يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة: "عايزة أشكر حضرتك مش على التمكين السياسي والاقتصادي اللي واضح للجميع، ولكن بصفتي أم وأستاذة جامعية، عشت فترة كبيرة وسط الشباب، وبشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي، والرسائل المجتمعية، اللي من خلالها أكدت فيها في كل مناسبة على دور المرأة سواء في البيت أو العمل ومكانتها وأهم شيء تقديرك لكفائتها".

وتابعت: المنظومة القيمية اللي حضرتك بترسيها هي أهم منظومة قيم واللي تخص احترام وتقدير المرأة في المجتمع، وهي منظومة محتاجينها لبناتنا وأولادنا، ويكفي إن حضرتك أطلقت على المرأة المصرية عظيمات مصر.

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