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وزير العمل يهنئ المصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان

03:35 م الأربعاء 20 مارس 2024

وزير العمل حسن شحاتة

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كتب- محمد أبو بكر:
هنأ حسن شحاتة وزير العمل، الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال "شحاتة"، في بيان اليوم، إنه "بالحكمة والتخطيط الجيد للقيادة السياسية، والتنفيذ الإعجازي لقواتنا المسلحة الباسلة، واصطفاف الشعب المصري العظيم خلف قياداته، ومساندة بلاده، تحققت إنتصارات أكتوبر المجيدة على العدو المتغطرس عام 1973".

وأضاف وزير العمل: نحن نحتفل اليوم الأربعاء، بذكرى العاشر من رمضان، ونتذكر تلك الحكمة والتخطيط الإصطفاف الشعبي وبسالة جيشنا العظيم التي تجسدت أيضًا في تحرير البلاد من قبضة الجماعة الإرهابية في 30 يونيو 2013، وهي الروح التي تبني الآن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الوزير: نواجه الآن التحديات العالمية الراهنة بالمزيد من العمل والإنتاج.

حسن شحاتة وزير العمل ذكرى انتصار العاشر من رمضان

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