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استعدادًا للانتخابات.. "الغرف السياحية" تنتهي من تنقية 5 جداول

01:32 م الخميس 14 مارس 2024

الاتحاد المصرى للغرف السياحية

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كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرف السياحية الخمس التابعة للاتحاد، وهي "شركات السياحة، المنشآت الفندقية، المنشآت والمطاعم السياحية، العاديات والسلع السياحية، والغوص والرياضات البحرية"، انتهت من تنقية الجداول العامة لكل غرفة>

وتتضمن هذه الجدول أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضور أعمال الجمعيات العمومية.

وأضاف "الوصيف"، في بيان صادر عن الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم، أن الاتحاد أصدر قرارات خاصة بتشكيل لجان للفصل في الاعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد إلى الاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية، وتختص اللجان، وفقًا للقرارات الصادرة، بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج في جدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ لجان الفصل في الاعتراضات على جداول القيد العام في الغرف السياحية الخاصة ستبدأ أعمالها بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية اعتباراً من الخميس المقبل ولمدة 5 أيام، حيث سيتم استقبال الاعتراضات خلال هذه الفترة، وعلى اللجنة أن تفصل في كل اعتراض خلال 8 أيام من تاريخ تقديمه وأن تخطر المنشأة المعترضة بالقرار النهائي.

الاتحاد المصري للغرف السياحية الغرف السياحية الانتخابات

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