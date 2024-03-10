نشرة التوك شو| توقف برنامج عمرو أديب.. وموعد انخفاض أسعار السلع

كتبت- داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

خبير اقتصادى يكشف عن تراجع أسعار السلع فى هذا الموعد

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن تداعيات الحرب في غزة وصلت إلى مصر من خلال التأثير على نشاط حركة السفن في قناة السويس، قائلا: "هذا ما يعلمه الاقتصاديين جيدًا

سمير فرج يكشف أسباب احتفال مصر بيوم الشهيد فى ٩ مارس

هنأ اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، الشعب المصري بمختلف أطيافه بمناسبة حلول شهر رمضان وصوم الميلاد المجيد، ويوم الشهيد.

بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز

أشاد محمد الأتربي رئيس الاتحاد البنوك ورئيس بنك مصر بقرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي، مؤكدًا سرعة استجابة الاقتصاد المصري والسوق لإيجابية الخطوات

فيه ناس بتتضايق".. عمرو أديب يعلن توقف برنامجه على mbc

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بقرب حلول شهر رمضان، قائلا: "كل سنة وحضراتكم طيبيين دي آخر حلقة ومش هقابل حضراتكم تاني غير بعد رمضان".

بلاش إحساس الضحية الدائم.. لميس الحديدي تعلق على فوز الأهلي بكأس مصر

علقت الإعلامية لميس الحديدى على تتويج الأهلى ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، قائلة: مبارك للنادي الأهلي على الفوز للمرة 39 في مباراة تاريخية وتنظيم عظيم وجمهور عظيم واستطعنا في مباراة مستواها أقل من المتوسط تحقيق الفوز لكنها كانت مباراة حماسية حصدا الأهلى فيها كل الجوائز الكبيرة".