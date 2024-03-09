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BBC

خبير اقتصادى يكشف عن تراجع أسعار السلع فى هذا الموعد

07:54 م السبت 09 مارس 2024

أسعار السلع

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كتبت- داليا الظنينى:
أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن تداعيات الحرب في غزة وصلت إلى مصر من خلال التأثير على نشاط حركة السفن في قناة السويس، قائلا: "هذا ما يعلمه الاقتصاديين جيدًا".

وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت: أن تحرير سعر الصرف يأتي في سبيل القضاء على السوق الموازية، وأن الأسعار سوف تتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.

وتابع: "في خلال شهرين أو ثلاثة سيكون هناك انخفاض في الأسعار بالأسواق وأبرز هذه الانخفاضات تتمثل في السلع التموينية ورغيف العيش".

وأوضح أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد؛ لن تتخذ مصر قرارا بتخفيض الدعم على المواطنين أو رفع الدعم على رغيف الخبر، معقبًا: "لو حررنا سعر الصرف زي ما كنا متوقعين كان هيبقى تأثيره على المواطن أكبر من كده".

واختتم بدرة: سيكون لدينا سيولة دولارية كبيرة في الفترة المقبلة؛ منهم 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي على قرض بـ9.2 مليار دولار منقسمين إلى 8 مليار من الصندوق و1.2 مليار دولار من صندوق إعادة الإعمار، بينما 10 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي

أسعار السلع الدولار قناة السويس مصطفى بدرة

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