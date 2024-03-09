بلاش إحساس الضحية الدائم.. لميس الحديدي تعلق على فوز الأهلي بكأس مصر

كتبت- داليا الظنينى:

علقت الإعلامية لميس الحديدى على تتويج الأهلى ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، قائلة: مبارك للنادي الأهلي على الفوز للمرة 39 في مباراة تاريخية وتنظيم عظيم وجمهور عظيم واستطعنا في مباراة مستواها أقل من المتوسط تحقيق الفوز لكنها كانت مباراة حماسية حصدا الأهلى فيها كل الجوائز الكبيرة".

وأضافت الحديدى عبر برنامجها" كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON، اليوم السبت، أن مستوى المباراة أقل من المتوسط من كلا الفريقين ممكن الزمالك كان أفضل في الشوط الأول لكن على أية حال لا يجب أن نكون سعداء بهذا المستوى المتواضع لكلا الفريقين.

وأوضحت أن الحديث عن الأهلى يفوز بالحظ وأن الزمالك غير محظوظ غير حقيقيا لأن الفوز له أسباب، منوهة أن الفرق الكبرى تعرف كيف تخطف الفوز ممكنا بالإصرار أو الخبرة واقتناص الفرصة لكنها تستطيع إحراز الفوز.

وحول تشكيك جماهير الزمالك في هدف إمام عاشور والزعم أنه" تسلل "ردت قائلة:" فيه تشكيك في "جون" إمام عاشور وجماهير الزمالك بتقول تسلل لكن هل جون أفشة كان تسللا أيضا، رغم أن الحكم صعب جدا "فإذا كان الجنون الأول تسلل رغم أن var أجنبي هيبقى تسلل.

تابعت متسائلة:" السؤال الأهم هل كان الزمالك يستحق الفوز؟ بالتأكيد لا، صحيح الزمالك كان لديه استحواذا أكثر في الشوط الأول ودرجة وصوله للمرمى لكنه لم يستفد من الفرص وسط عدم قدرة على إحراز أهداف كل هذه الأمور تجعلكم لا تستحقون الفوز ".

أكملت: بلاش إحساس الضحية الدائم عند جماهير الزمالك، ومن الأفضل أن نرى كيف نتحسن؟ ونكسب المرة الجارية."

وعلقت على مستوى الفريقين قائلة: نفكر في الأهم مستوى الفريقين كان ضعيفا جدا الأهلي والزمالك هذا مستوى لا بد من أن يتطور في الكرة المصرية لو كنا عاوزين منتخب جيد ودوري جيد.

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