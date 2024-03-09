سمير فرج يكشف أسباب احتفال مصر بيوم الشهيد فى ٩ مارس

كتبت- داليا الظنينى:

هنأ اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، الشعب المصري بمختلف أطيافه بمناسبة حلول شهر رمضان وصوم الميلاد المجيد، ويوم الشهيد.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تحتفي بذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، موضحًا أن يوم 9 مارس هو يوم استشهاد اللواء عبد المنعم رياض، وهو من القادة القلائل الذين استشهدوا في أرض المعركة.

وأوضح أن جنازة الفريق عبدالمنعم رياض تعد ثاني أكبر جنازة عسكرية في تاريخ مصر، وتم لأول في تاريخ مصر تسمية يوم 9 مارس بيوم الشهيد، بالإضافة إلى النصب التذكاري على هيئة الهرم الذي تم إنشائه في مصر والذي كتب عليه أسماء شهداء مصر.

وأكد أن الخبراء الروس أطلقوا لقب الجنرال الذهبي على اللواء عبد المنعم رياض، نظرا لأنه يتسم بالذكاء الشديد والبساطة، وكان رجل عملي جدا.

إقرأ أيضا:

غلق كلي بشارع الأهرام.. تحذير من محافظة الجيزة للمواطنين



