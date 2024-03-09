"فيه ناس بتتضايق".. عمرو أديب يعلن توقف برنامجه على mbc

كتبت -داليا الظنينى :

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بقرب حلول شهر رمضان، قائلا: "كل سنة وحضراتكم طيبيين دي آخر حلقة ومش هقابل حضراتكم تاني غير بعد رمضان".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه سيقدم برنامج مختلف خلال شهر رمضان مع المطربة أصالة، موضحًا أنه برنامج هادئ ومريح، وموعده سيكون قرب السحور.

وتابع: "في ناس بتقول إنها بتضايق من اللي بقوله بس مفيش حاجة من اللي قولتها طلعت فنكوش وقررت مش هضايق حد النهاردة".

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