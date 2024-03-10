بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز

كتبت- داليا الظنينى:

أشاد محمد الأتربي رئيس الاتحاد البنوك ورئيس بنك مصر بقرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي، مؤكدًا سرعة استجابة الاقتصاد المصري والسوق لإيجابية الخطوات.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إن البنك المركزي وإدارته لديهم فكر متميز والجميع يثق فيه، مبينا أن وقت التحرك كان مرهونا بتوافر الأدوات لدى البنك المركزي لتنفيذ أفكاره وهذا تم في أعقاب صفقة" رأس الحكمة التاريخية "بجهد كبير من الحكومة حتى تم إبرامها".

وعن أبرز نتائج وانعكاسات تلك القرارات على القطاع، أوضح أن زيادة في حركة الأموال الساخنة ورغم أنها ليست الهدف الأفضل ولا المنشود لكنها مؤشر عن عودة الثقة في حد ذاتها قائلا: "هناك إقبال كبير لتلك الأموال ورغم أنها مؤشر جيد لكن ينبغي أن لانستد بها كثيرا ونحذر أن لا تكون هدفنا لكنها كمؤشر هو إيجابي لعودة الثقة السريعة في الاقتصاد المصري وبأرقام وتدفقات غير متوقعة حيث دخلت بغزارة على القطاع المصرفي."

لافتا إلى أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتى انتعشت مجددا قائلا: مكنش تحويلات المصريين في الخارج بتيجين القطاع المصرفي لكن بدأنا نرصد زيادة في الإقبال وده طبيعي، لأن قيمة السوق السوداء أصبحت أقل من البنك الرسمي بعد القضاء عليهاوتوافر الاحتياجات الدولارية.

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