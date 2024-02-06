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BBC

السيسي يبحث مع رئيس "داسو" الفرنسية التعاون في مجال التصنيع الحربي

03:28 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

جانب من الاجتماع

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كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، حيث جرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.

وأكد الرئيس السيسي، ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال التصنيع الحربي السيسي

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