نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن استخدام التكنولوجيا في الزراعة

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، إن سكان العالم في 2030 من المتوقع أن يصل لـ8 مليارات ونصف مليار نسمة، وفي 2050 يصل إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 70%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة الموجه للحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال: في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.

وأوضح إيهاب وهبة، أن استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بكشف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.