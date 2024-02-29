وزير الأوقاف خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من بني سويف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول " الاستعدادُ لرمضانَ بالتكافل ومجالس العلمِ وتلاوة القرآنِ"، ويتلو القرآن الشيخ ابراهيم الفشني.

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته على فيسبوك، الخميس:"يسعدني أن أشارك محافظة بني سويف الاحتفال بعيدها القومي، وأن أهنئ أهلها جميعا بذلك وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم".

ويعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحد مواليد قرية صفط راشين بمركز ببا ببني سويف.