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BBC

ضياء رشوان: بيانات هيئة الاستعلامات هدفها الرد على أكاذيب المسئولين الإسرائيليين

11:45 م الأربعاء 21 فبراير 2024

ضياء رشوان

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كتبت -داليا الظنينى:

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بيانات الهيئة لا تمثل آراء شخصية ولكن تمثل كيانات الدولة، مبينا أن معظم البيانات الصادرة ترد على شائعات وأكاذيب المسئولين الإسرائيليين.

وأضاف رشوان خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الاربعاء، أن الهيئة العامة للاستعلامات ترد وتدافع عن الدولة المصرية فى ظروف معينة.

وأوضح أن الهدف من بيانات الهيئة العامة للاستعلامات هو وضع الأمور فى سياقها وعدم خلق أزمات، منوها أن الرئيس السيسى كان أول من تحدث عن تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومى لمصر.

واستطرد: أن الخارجية المصرية كانت ترفض التهجير أو التوسع فى احتلال الأراضى الفلسطينية،مؤكدا أن الموقف المصرى من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية للجميع .

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ضياء رشوان الرد على أكاذيب المسئولين الإسرائيليين بيانات هيئة الاستعلامات بيانات الهيئة تمثل كيانات الدولة

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