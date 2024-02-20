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BBC

إبراهيم عيسى يهاجم الحكومة: "تستخف بما وصلنا إليه"

11:04 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

إبراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنينى:
انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا إنه "يجب أن تتخلى الحكومة عن الإحساس الشديد بأنها تملك الحقيقة".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة وهي إدارة الحكم التنفيذي يبدو خلال رصد تصرفاتها وقراراتها وردود أفعالها أنها تتمتع بالغرور ولذا يجب عليها أن تلتزم بالتواضع" حسب قوله.

وأضاف أنه يتم إزاحة الأزمات لأسباب وأشياء خارجة عن عمل الحكومة، وهو ما يجعلنا نصل إلى مرحلة الاستخفاف، مشددًا على أن هذا خطر يحدق ويحيط بنا.

وتابع: "هذا الاستخفاف يظهر من أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وهذا الاستخفاف له عدة مظاهر على رأسها الاستخفاف بالعلم وهو الجانب الأخطر، حيث أن الاستخفاف بالعلم يعني الاستخفاف بالأولويات والعمل والتكاليف".

إبراهيم عيسى مؤسسات الدولة الاقتصاد المصري الحكومة

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