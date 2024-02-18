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"طبق شوربة" قبل الإفطار.. 16 نصيحة صحية في رمضان لا تفوتها

04:17 م الأحد 18 فبراير 2024

طبق شوربة

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كتب- عمر كامل:

نشرت الدكتورة أمل محمد مصطفى الفقي، أستاذ مساعد بقسم العقاقير معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث، نصائح صحية مهمة يجب اتباعها خلال شهر رمضان.

وجاءت النصائح كالتالي:

• الحرص على شرب كميات كافية من السوائل؛ ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم (شرب كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور).

• البدء بتناول حبات التمر وكوب من الماء أو الحليب على وجبة الإفطار.

• بدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة؛ من أجل تمهيد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية، كما أنه يعوِّض السوائل التي خسرها الجسم.

• الحرص على تناول الطبق الرئيسي بعد 10- 15 دقيقة من شرب السوائل.

• تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار.

• إضافة الفاكهة المجففة، والخضراوات، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة، والأطعمة النشوية، واللحوم الحمراء، والأسماك ضمن قائمة الأطعمة في شهر رمضان.

• الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم.

• اتباع نظام السلق والشوي بدلًا عن القلي عند تحضير الأطعمة.

• الحرص على مضغ الطعام جيدًا.

• تجنب الإفراط باستخدام الملح والأطعمة المملَّحة مثل المخللات.

• تجنُّب تناول العصائر الصناعية المحلاة والتي تحتوي على كمية عالية من السكر دون أية قيمة غذائية مفيدة.

• تجنب الإكثار من شرب الكافيين على السحور.

• تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

• تناول الحلويات باعتدال، وعدم تناولها قبل النوم مباشرةً.

• المشي بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

• الحرص على تناول وجبة السحور التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل؛ من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترة ممكنة.

طبق شوربة الدكتورة أمل محمد مصطفى الفقي المركز القومي للبحوث

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