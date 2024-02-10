الصحة: ميكنة بنوك الدم على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم 1106 حملة للتبرع بالدم، خلال شهر يناير الماضي، في إطار حرص الوزارة على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تم تنظيمها في الأندية الرياضية، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن عملية التبرع بالدم في وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، يتم خلالهم استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع، ثم يتم إجراء الكشف الطبي على المتبرع وملء استمارة استبيان للتأكد من مدى ملائمته للتبرع.

وأشار "عبد الغفار"، إلى إضافة 258 متبرعًا جديدًا لقاعدة بيانات المتبرعين المنتظمين، بـ 28 مركزًا لخدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية، مشددًا على المراقبة الدائمة للجودة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير القومية.

وأضاف أن مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية تقدم خدمة المشورة ومتابعة المتبرعين بعد التبرع، حيث تم تقديم خدمة مشورة ما بعد التبرع لـ 1500 متبرع بالدم، للاطمئنان على صحة المتبرعين .

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إجراء مجموعة من الفحوصات على أكياس الدم المجمعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير القومية لبنوك الدم، وخلال 15 يومًا من التبرع، يتم تسليم المتبرع تقريرًا معتمدًا بنتائج تحاليل الدم للفيروسات الكبدية (B- C) والإيدز، والزهري.

وأشارت "نهاد" إلى الانتهاء من ميكنة بنوك الدم على مستوى الجمهورية وربطها عن طريق المشروع المصري السويسري لنظام إدارة الدم آليًا، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين، وربطها بمنظومة لجنة الفيروسات الكبدية لتسجيل المتبرعين الإيجابيين لفحوصات فيروس "بي" و"سي" وفيروس نقص المناعة البشري، لإحالة هؤلاء المتبرعين لتلقي العلاج -في سرية تامة- بالإضافة إلى الجدولة المستمرة لبروتوكول علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.