12 مليون مواطن جديد يستفيدون من التأمين الصحي في 669 مركزًا و63 مستشفى

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، عن توسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل خمس محافظات جديدة هي: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا.

خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، أوضح كمال أن هذه المرحلة الجديدة من المنظومة ستوفر خدماتها لحوالي 12 مليون مواطن، وذلك من خلال شبكة واسعة من المراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات والمجمعات الطبية تشمل 669 مركزًا و63 مستشفى.

وأوضح مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، أن هذه المنشآت تم تجهيزها وتأهيلها لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.

وأكد الدكتور شريف كمال أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي أداة حكومية مهمة لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وشدد على أن هذه المنظومة تسعى إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك من خلال شبكة من المقدمين للخدمات الصحية الذين يتم اختيارهم وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة.

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