أول تعليق من "صحة النواب" على الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاشتراطات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم للأطفال المواليد، جاءت في توقيت مهم لحوكمة عملية الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت "هناء"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الخميس، أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود تلاعب في عملية صرف الألبان للأطفال، حيث تم اكتشاف استمرار صرف الألبان لما يقرب من 200 طفل رغم أنهم قد توفاهم الله، ومع ذلك استمر الصرف لعدة أشهر بعد الوفاة، كما تلاحظ أيضًا قيام بعض الأهالي بصرف الألبان لأطفالهم من عدة مراكز مختلفة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد تلاعبًا وإهدارًا للمال العام.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالقرار الصادر من وزير الصحة، خاصة أنه يسد كل ثغرات التلاعب في المال العام، ويقطع الطريق أمام عمليات صرف الألبان من أكثر من جهة، لافتة إلى أنه في حال تعرض أي طفل لمرض سوء تغذية على الأسرة التوجه للمعهد القومي للتغذية، وسيتم صرف العلاج والتعليمات المناسبة للتغلب على أي إشكالية ناتجة عن سوء التغذية.

وناشدت النائبة هناء سرور، الأمهات، ضرورة الحفاظ على الرضاعة الطبيعية، باعتبارها الأسلوب الأمثل لحماية الطفل والحفاظ على صحته من أي مخاطر صحية.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اعتمد اليوم قرارًا جديدًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، مع تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

هل يُطبق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال على الحالات القديمة؟

أثارت الإجراءات الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة، تساؤلات بشأن الحالات التي يُطبق عليها، ومدى تطبيقها على الحالات القديمة التي سبق أن صدر لها قرار بصرف الألبان من الوحدات الصحية.

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الأوراق المطلوبة لصرف ألبان الأطفال من الوحدات الصحية

حددت وزارة الصحة الأوراق المطلوبة لصرف ألبان الأطفال المدعمة من الوحدات والمراكز الصحية خلال الفترة المقبلة، بعد تحديث القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.

ولمعرفة الأوراق المطلوبة من الأمهات.. اضغط هنا

الحق في الدواء يطالب بمراجعة قرار صرف الألبان

لكن، محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، انتقد قرار وزارة الصحة بشأن القواعد الجديدة المنظمة لصرف ألبان الأطفال، واصفا إياه بـ"المتعسف" ضد مئات الآلاف من حديثي الولادة والأمهات.

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