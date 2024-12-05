نشرة التوك شو: موعد تطبيق الدعم النقدي وإدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهاب
كتبت -داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، أبرزها أن الحكومة كشفت موعد تطبيق الدعم النقدي.
ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
تامر أمين: وزير الأوقاف خلق حالة من الوعي لمجابهة الغزو الثقافي السلبي
أشاد الإعلامي تامر أمين، بالنهج الذي يتبعه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلًا: "أتابع الشيخ الأزهري منذ بداية ظهوره
تدهور في السلوكيات.. استشاري نفسى يكشف تأثير الموبايل على الصحة
كد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن ما يمر به الشاب الذي يقضي ساعات طويلة على الموبايل، يعد نموذجًا متكررًا في العصر الحالي
أحمد موسى: إدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهاب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أصدرت قرارًا بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية
الحكومة تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي
قال المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان بينها اجتماع مع مسئولي شركة نيسان مصر، لزيادة عملية الإنتاج بمصر
من هي أكثر فئة تشعر بالزلازل؟.. رئيس معهد الفلك يوضح
كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة قوة زلزال اليوم في مصر في بداية المتوسط، موضحًا أن الزلزال وقع بين جزيرة قبرص ودولة تركيا.
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