من هي أكثر فئة تشعر بالزلازل؟.. رئيس معهد الفلك يوضح

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة قوة زلزال اليوم في مصر في بداية المتوسط، موضحًا أن الزلزال وقع بين جزيرة قبرص ودولة تركيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الذي وقع اليوم يبعد عن سواحل دمياط بحوالي 502 كيلو متر.

منطقة شرق البحر المتوسط تشهد دومًا عدد من الزلازل الصغيرة

وأوضح أن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد دومًا عدد من الزلازل الصغيرة والمتوسطة، معلقا: «هناك زلازل شبه يومية في هذه المناطق».

كما أشار الدكتور طه رابح، إلى أن سكان الأدوار العليا أكثر فئة تشعر بهزة الزلازل، موضحًا أن ما تم تداوله حول تصريحات المنجمين كاذبة، وما حدث اليوم هو أمر طبيعي.