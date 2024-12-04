تدهور في السلوكيات.. استشاري نفسى يكشف تأثير الموبايل على الصحة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن ما يمر به الشاب الذي يقضي ساعات طويلة على الموبايل، يعد نموذجًا متكررًا في العصر الحالي.

وأضاف "المهدي"،، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الشاب الذي يقضي من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 3 صباحًا في عزلة بغرفته مع سماعاته في أذنه، ويتعرض لثورة من المعلومات والصور والفيديوهات والمحتوى غير الأخلاقي، مما يؤثر بشكل بالغ على عقله وصحته النفسية.

تأثير إدمان الموبايل

وأوضح أن هذا "القصف المعرفي" الذي يتعرض له الشاب يؤدي إلى حالة من الإدمان الحقيقي، ويصعب على الأهل السيطرة على وقت استخدام الموبايل أو سحبه منه،

وأوصى الدكتور المهدي، الأسر بضرورة تنظيم وقت استخدام الموبايل في المنزل، قائلًا:"على سبيل المثال إغلاق الراوتر في وقت معين من الليل، أو جمع الموبايلات في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأبناء".

وأكد، أن هذه العادة تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للشاب، حيث يلاحظ تدهورًا في سلوكياته، مثل العصبية الزائدة، والإهمال في حياته اليومية، وعدم القدرة على التركيز في العمل أو الدراسة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإدمان قد يغير أفكار الشاب ويؤثر على توجهاته، خاصة إذا تعرض لمحتوى غير أخلاقي أو إباحي.

وشدد الدكتور المهدي على ضرورة تلقي العلاج المتخصص في حال وصول الإدمان إلى هذا الحد، موضحا أن العلاج يتطلب إجراءات تأهيلية مشابهة لعلاج مدمني المخدرات، حيث يشمل تقليل وقت استخدام الموبايل تدريجيًا وفرض قواعد صارمة في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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