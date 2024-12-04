تامر أمين: وزير الأوقاف خلق حالة من الوعي لمجابهة الغزو الثقافي السلبي

كتبت -داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالنهج الذي يتبعه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلًا: "أتابع الشيخ الأزهري منذ بداية ظهوره .

حالة من الوعي لمجابهة الغزو الثقافي السلبي

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء، أن الدكتور أسامة الأزهرى خلق حالة من الوعي لمجابهة الغزو الثقافي السلبي الذي يُقدم للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأزهري مختلف حديثه دائما، حيث تحدث عن كيفية مواجهة المشكلات والتحديات وتوعية الشباب والرد على المواضيع المفبركة والغير حقيقية.

وتابع قائلًا: الشيخ الأزهري اتخذ منهج وأسلوب جديد منذ توليه لمنصب وزير الأوقاف، والدخول في قضايا الحياة والقصص والموضوعات والمسائل ليست فقط الفقهية ولكن التي تهم الشباب والوطن، قائلًا: أنا أفهم ديني على أنه دين ودنيا وأنه كتالوج للحياة ومعظم حديثه عن القضايا الملحة الحالية".

وأكمل: أنا أصفق له وأتمنى أن يكون نهج للوزارة كلها وليس نهج الوزير فقط.

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