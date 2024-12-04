الحكومة تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي

كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان بينها اجتماع مع مسئولي شركة نيسان مصر، لزيادة عملية الإنتاج بمصر.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة حققت نجاحات في السوق المصرية في ملف صناعة السيارات، ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة لصناعة السيارات، مضيفا أن الدولة تعمل على تعميق صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي.

كما أشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم قطاع السيارات لزيادة الإنتاج، معلنا اتجاه الحكومة لخفض تكاليف إنتاج السيارات وزيادة عدد المركبات في السوق المصرية، مع رفع المكون المحلي للإنتاج، كل ذلك يدعم تغطية السوق المصرية والإنتاج للأسواق الخارجية، متوقعا انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة مع زيادة الإنتاج.

وذكر أن الدعم النقدي تم طرحه في الحوار الوطني، منذ أوائل الصيف الماضي، وهناك فرصة لمنح الحوار الوطني لوضع تصور يتسم بالتوافق، ومع تلقي مقترحات الحوار الوطني، سيتم النظر في بدء تطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي وتدريجي، بداية من العام المالي المقبل.

كما أوضح أن الحكومة لم تستقر على محافظات بعينها لبدء تطبيق الدعم النقدي، مشيرا إلى أن كيفية التطبيق والمعايير سيتم الاتفاق عليها مع الحوار الوطني.

وتابع: «وارد جدا ظهور التعديلات وإضافة ضوابط جديدة .. لو ظهر عدم نجاح أو حاجة لمراجعة بعض عناصر المنظومة سيتم تعديله».

كما أشار إلى أن الشركات التي سيتم طرحها الأسبوع المقبل ضمن برنامج الطروحات، ويأتي ذلك بهدف التنويه عن الخطة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.