مدبولي: سنعلن أخبارًا جيدة الأيام المقبلة في ملفات التصنيع وزيادة الإنتاج

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد دعم حركة الصناعة والاقتصاد، إذ تواجدنا في دمياط لإطلاق أول رحلة لخط الرورو بين مصر وإيطاليا، الذي سيدعم منظومة الصادرات المصرية، وتحديدًا الغذائية والخضار والفاكهة والمواد الطازجة.

وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي اليوم، أن رفع العلم على سفينة وادي العريش جاء أيضًا كجزء من زيادة قوة الأسطول المصري، وفي نفس الوقت كان هناك لقاءات مع عدد كبير من الشركات الدولية التي تُبدي اهتمامًا، وبدأت وأنهت دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات مهمة جدًا كالسيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء: "قابلنا عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى، وإن شاء الله الأيام المقبلة تُعلن عن أخبار جيدة في هذه الملفات ونعلن عنها في وقتها بالتفصيل، ولكن كل الشركات تؤكد حرصها على التواجد والاستثمار في مصر، وشركات لأول مرة تتواجد في مصر، والأخبار ستتوالى خلال الفترة المقبلة، وذلك في مجالات التصنيع وزيادة الإنتاجية في مصر".

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