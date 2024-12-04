أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار وشبورة وبرودة على هذه المناطق

كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 وذلك على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، إنه يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود أيضًا طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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