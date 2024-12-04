منظومة المخلفات تثير خلافًا داخل البرلمان.. وممثل البيئة: لدينا إنجازات

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، خطة الوزارة للتخلص من المخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي، لمناقشة عدة طلبات إحاطة تتعلق بأزمة تراكم القمامة والمخلفات، واستعرضت جهود الدولة ومنظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور ياسر عبد الله، إنه تم إنشاء مصانع تدوير ومدافن صحية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى وصول حجم تدوير المخلفات إلى 40%، لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، إلى جانب دعم القطاع الخاص لزيادة نسبة التدوير وتوسيع نطاق المنظومة.

تشجيع استثمارات القطاع الخاص

تساءل محمد جنيدي، عن الحوافز التي تقدمها وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في تدوير المخلفات، مؤكدًا أهمية تفعيل خطة التخلص من القمامة ومصانع التدوير للحفاظ على البيئة.

وأشار إلى ضرورة وصول نسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2026 وفق استراتيجية الدولة.

مخاوف من المخلفات الطبية

شدد "جنيدي" على أهمية مراقبة المخلفات الطبية لتجنب تسربها إلى الصناعات غير الرسمية، محذرًا من مخاطرها على الصحة العامة.

أزمة صناديق القمامة والرقابة على الصناعات

انتقد النائب رفعت شكيب، عدم كفاية صناديق القمامة، مما يؤدي إلى تراكمها بالشوارع، مشيرًا إلى أهمية إنشاء محارق للنفايات.

وطالب بفرض رقابة مشددة على تصنيع المنتجات البلاستيكية، مثل الأكياس والأواني، التي تُصنع في مصانع غير مرخصة.

فيما دعت النائبة إيلاريا سمير حارص، إلى نشر الوعي بأهمية الاستفادة من المخلفات، خاصة في المدارس، للتقليل من الأثر البيئي وتعزيز التنمية المستدامة.

مقالب القمامة بالمحافظات

ناقشت اللجنة طلبات إحاطة بشأن تفاقم أزمة القمامة في مراكز وقرى عدة محافظات، منها قلين ومطوبس ودسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وأوصت اللجنة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإنشاء المزيد من محارق النفايات ومصانع التدوير، ورفع مستوى التوعية المجتمعية والرقابة على المخلفات والصناعات المرتبطة بها.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا: أمطار وشبورة وبرودة

25 صورة.. شاهد التشغيل التجريبي للمونوريل بدون ركاب

قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية

بالرقم القومي.. نتيجة تسكين الطالبات بالمدن الجامعية الأزهريّة بالقاهرة

الرئيس السيسي: ذوو الهمم بركة للوطن وهبة من الله