مجلس النواب يوافق على 60 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على 30 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل عدد المواد التي وافق عليها المجلس حتى الآن لـ 61 مادة.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، وجوب قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده التي تكمل بعضها البعض.

وأضاف "جبالي"، أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيرًا إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لأقوال المتهمين.

وتابع: أرجو عدم الخلط، وقراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدى بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لا سيما المحكمة الدستورية.

وشدد "جبالي"، على ضرورة التزام النواب بطريقة المناقشات التي سبق تحديدها طبقًا للائحة الداخلية وما هو متبع، وذلك لإنجاز مشروع القانون في وقت مناسب وبالدقة المناسبة وسعة الصدر المناسبة، مطالبًا إياهم بذكر التعديل أولًا ثم الحصول على الوقت الكافي في شرح مبرراته وأسبابه، قائلًا: خذ وقتك.. المجلس يستمع برحابة إليك، ثم اللجنة المعنية، والحكومة يأتي أيضًا دورها في التعقيب واللجنة.. خدوا وقتكم كما تشاؤون لكن في الموضوع وبالترتيب فهكذا تكون المناقشة منتجة.

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